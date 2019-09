Biella: Perdita di gas in via Rosmini, intossicata una donna

Intervento dei vigili del fuoco per una perdita di gas avvenuta questa mattina in un palazzo di via Rosmini, a Biella. Dai primi riscontri, un'inquilina è rimasta leggermente intossicata ed è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono le sue condizioni di salute. Ora, dopo la messa in sicurezza dell'area, il contatore è stato bloccato in attesa di sistemazione da parte dei tecnici del gas.