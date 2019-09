Automobilista ubriaco a zig zig sulla strada per Quaregna. Attimi di paura a Valle San Nicolao

Momenti di apprensione a Valle San Nicolao. Secondo le testimonianze di alcuni passanti, nella giornata di ieri un automobilista residente in paese, visibilmente ubriaco, ha percorso la strada verso Quaregna procedendo pericolosamente a zig zag con il suo mezzo.

Ma non solo. Di fronte alle richieste di alcuni di fermarsi con l'auto, l'uomo sarebbe sceso e gli avrebbe inseguiti a piedi creando non poca preoccupazione. Inoltre, sempre a detta dei presenti, l'autovettura era danneggiata su di un fianco. I militari dell'Arma hanno ispezionato la zona ma dell'uomo non vi era traccia. Sono in corso gli accertamenti del caso.

Sempre ieri, le forze dell'ordine sono intervenute a Biella per un individuo in preda ai fumi dell'alcol e intento a creare disturbo all'interno di un negozio. Con l'arrivo della polizia locale, la situazione è tornata alla normalità. Il fatto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17.