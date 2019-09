Fiera di San Bartolomeo, la carica delle 400 "rosse" invade Oropa FOTOGALLERY

Sono stati circa 400 i bovini che ieri, 14 settembre, hanno "invaso" Oropa in occasione della Fiera di San Bartolomeo. Anche quest'anno, l’Associazione Agro Montis ha organizzato il raduno zootecnico di bovini della razza pezzata d’Oropa, giunto alla 41esima edizione. Oltre alle mucche, erano presenti circa un centinaio di pecore. In tantissimi sono saliti in Valle per conoscere la tipica razza e i prodotti tipici in mostra dai 150 espositori, artigiani e hobbisti. Novità di quest'anno il Simposio di scultura lignea, in occasione della V Centenaria Incoronazione, che venerdì ha dato il via alla tradizione manifestazione.

In occasione del raduno di ieri, sono stati esposti anche trattori d’epoca degli anni Cinquanta e Sessanta, in collaborazione con l'Associazione Cavalli d'Acciaio. In mattinata poi, dopo la benedizione, si è svolta la consueta premiazione degli allevatori. Nella giornata di oggi, domenica 15 settembre, proseguiranno il simposio di scultura e la Fiera degli espositori accompagnata da musica tradizionale piemontese, oltre alle numerose attività dedicate a grandi e piccoli.