Consorzio Iris: il bando per i contributi dell'acqua

Da lunedì 16 settembre e fino a venerdì 15 novembre si possono presentare le richieste di contributo per il pagamento delle bollette dell’acqua. Le domande devono essere presentate al servizio sociale competente per il proprio comune oppure spedite al Consorzio I.R.I.S. via Repubblica 22/b, Biella, ad eccezione dei cittadini residenti a Biella che dovranno spedire la richiesta a Settore Servizi Sociali Via Paietta, 8B, Biella . Le modalità di presentazione sono descritte nel bando che si può ritirare nei comuni, oppure si può scaricare dal sito del Consorzio ww.consorzioiris.net.

E’ POSSIBILE RICEVERE UN CONTRIBUTO economico fino a 100 euro per il pagamento del servizio idrico, grazie ad uno stanziamento di € 93.498,62 al Consorzio I.R.I.S. da parte dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” (A.T.O.).

“Sul nostro territorio sono purtroppo in costante aumento le persone in difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche. - commenta il presidente del Consorzio I.R.I.S., Paolo Gallana - L'anno scorso sono state sostenute 884 persone, grazie allo stanziamento dell’ATO dei 93000 euro e all’ulteriore integrazione di 13900 euro per coprire le richieste eccedenti, per un totale di oltre 106.000 euro e un contributo medio pro capite di circa 121 euro. I dati evidenziano una forte concentrazione di situazioni in difficoltà economica nella città di Biella (59% delle richieste a fronte del 39% della popolazione residente afferente al Consorzio). Questo anche in ragione del fatto che in Biella sono ubicati molti alloggi ATC. Il 50% delle richieste complessive riguardavano proprio persone che abitano in alloggi di edilizia sociale (questa percentuale sale al 72% se si considerano le sole richieste di Biella). Diversa la situazione per gli altri comuni del Consorzio, dove nell’81% dei casi i beneficiari abitano in case private”

CHI PUO’ ACCEDERE AL BANDO:

possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

residenza in uno dei seguenti comuni afferenti al Consorzio I.R.I.S., ovvero: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova, Zimone, Zubiena, Zumaglia

indicatore ISEE 2019 del nucleo familiare fino ad un massimo di € 10.958,02

essere titolari di un contratto per Servizio Idrico (S.I.) ad uso domestico singolo o condominiale per la propria abitazione di residenza. Qualora si risieda in appartamento non di proprietà o non si sia titolari del contratto S.I., essere tenuti a rimborsare al titolare del contratto S.I. i costi relativi al consumo di acqua.

E’ possibile avere un contributo per spese già sostenute o ancora da sostenere, relative a fatture / richieste di pagamento del 2019. Il contributo potrà anche coprire il pagamento di morosità, per fatture o richieste di pagamento emesse a partire dal 2017.

L’assegnazione avverrà privilegiando chi ha un ISEE più basso; a parità di ISEE si valuterà la situazione sociale della famiglia (es. presenza nel nucleo di bambini, di disabili, di anziani).

COME SI DEVE PRESENTARE LA RICHIESTA:

Il bando e il modulo per fare richiesta possono essere ritirati nei Comuni e nelle sedi dei Servizi Sociali o essere scaricati direttamente dal sito del Consorzio I.R.I.S. www.consorzioiris.net . Una volta compilata, la richiesta dovrà essere consegnata – secondo le modalità indicate nel bando - agli operatori dei Servizi Sociali, che saranno riferimento anche per indicazioni utili ai fini della compilazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali del proprio Comune oppure Sportello Unico Socio Sanitario del Distretto 1 Biella tel. 800 545 455 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00) - mail: sportellounico@consorzioiris.net