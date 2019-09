Chiavazza in festa per i 90 anni delle penne nere FOTO

Chiavazza si è vestita a festa per il 90esimo anniversario di fondazione del gruppo alpini. Stamattina un gran numero di persone si è ritrovata davanti alla chiesa parrocchiale per la consueta cerimonia dell'alzabandiera, in onore dei caduti. Dopo la deposizione delle corone d'alloro, si è proceduto all'inaugurazione del cippo commemorativo.

Emozionante la lunga sfilata per le vie del paese, agghindate con tricolori festanti, e la santa messa. A conclusione della giornata di festeggiamenti, il saluto delle autorità in piazza XXV Aprile, alla presenza di parte dell'amministrazione comunale di Biella, e il pranzo al teatro parrocchiale.