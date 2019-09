Tor Des Geants: cala il sipario sul decennale. 13 i Giganti biellesi "finisher"

Un Tor per veri giganti biellesi. Sono partiti in 25 ma solo in 16 sono finisher a Courmayeur. I complimenti vanno distribuiti a tutti anche coloro che per svariati motivi purtroppo si sono dovuti arrendere. In ultimo proprio Luca Nicolina, questa mattina alle 5 a meno di 20 chilomentri dall'arrivo. Stessa sorte nel pomeriggio sera di ieri è toccata a Mozzone e Correale. Gloria invece per Alberto Ferrero Silvio Ogliaro, Maurizio Ferraris, Samuel Faella e Luca Pizzamiglio che hanno terminato la fatica.

Biellesi al Tor Des Geants: Paolo Pignacchino 9° FINISHER, Nicola Rocchi 79esimo Finisher, Alessandro Scaglia 81esimo Finisher, Rodolfo (Gianni) De Colle 107esimo Finisher, Chiara Biondi 153esima Finisher, Andrea Busca 163eesimo Finisher, Roberto Torelli 177esimo Finisher, Corrado Mercandino 196esimo Finisher, Alberto Ferrero 266esimo Finisher, Silvio Ogliaro 271esimo Finisher, Maurizio Ferraris 291esimo Finisher, Samuel Faella 387esimo Finisher, Luca Pizzamiglio 389esimo Finisher.

Ritirati: Luca Nicolina questa mattina alle 5,02 a Bosses, Enrico Correale ieri sera alle 20,35 a Ollomont, Giovanni Mozzone ieri alle 16,57 a Oyace.

Intanto partiti alle 10 gli atleti che partecipano al Tor 30 - passage au Malatrà. I biellesi in gara dovrebbero essere 52.