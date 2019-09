La camminata di Benna compie dieci anni, in 74 di corsa per il paese FOTOGALLERY

Si è svolta ieri sera, 13 settembre, la decima edizione della camminata di Benna in memoria di Franco, Teresa e Andrea. La corsa non competitiva, organizzata da Sport Folclore Benna e ASD San Secondo Bennese in collaborazione con il Gaglianico '74 e con il patrocinio del comune, ha preso il via alle 18,45. I 74 partecipanti hanno percorso il tracciato da 6 km per poi rientrare per il rinfresco e le premiazioni a sorteggio.

Sul gradino più alto del podio virtuale Alberto Bagnasacco, seguito da Diego Rossini e, a pari merito, da Simone Borri e Massimo Ronzani. Tra le donne Cristina Pieri ha tagliato per prima il traguardo. Dopo di lei, Simona Casazza e Monica Cestari. Alla manifestazione erano presenti anche i volontari di Emergency Biella con un banchetto informativo e di raccolta fondi.