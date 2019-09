Alessio Santi campione europeo di squat per la quarta volta

Campione europeo di squat per la quarta volta e miglior atleta assoluto equipaggiato. Sta facendo faville Alessio Santi, atleta della Fitness Club di Ponderano e agente della Polizia Locale di Biella impegnato da ieri nel Regno Unito per i campionati europei single lift di Squat e panca piana. Il poliziotto biellese gareggia in rappresentanza della nazionale italiana WDFPF, composta da 40 atleti.