Abusi su minori, Patelli (Lega): "Presenterò un'interrogazione al Ministro della Giustizia sul caso di Sagliano Micca"

Anche l’onorevole Cristina Patelli, della Lega, membro della Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera dei Deputati, sarà presente alla conferenza “Morti vere e molestie finte?”, organizzata dall’Associazione culturale NuovaMente riguardante la tragedia di Sagliano Micca,che si svolgerà lunedì 16 settembre alle 20,30. “Ci sono molte analogie con il caso di Bibbiano su ci sta indagando la magistratura. Siamo di fronte ad un fatto del passato mai chiarito ma chiuso con il suicidio di quattro persone ed ancora non sappiamo se colpevoli o innocenti e questo non è possibile né giusto in una democrazia come la nostra dove la Giustizia dovrebbe essere un faro. Non è giusto né per i morti né per i bambini. Non si può lasciare all’oblio del tempo una tragedia simile, la Verità innazitutto”, ha dichiarato l’onorevole Patelli, che da parlamentare e da mamma si occupa di questioni riguardanti gli abusi commessi vero i minori e alle origini di questi, ha annunciato che presenterà una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per avere, anche a fronte degli ultimi casi su cui la magistratura sta indagando, come quelli di Bibbiano, risposte certe ed esaustive in merito alle gravissime accuse e allo svolgimento delle perizie psicologiche e giudiziarie in merito al caso di Sagliano Micca che portò al suicidio di 4 persone e considerato il Caso Zero che lega il centro Hansel e Gretel e i casi di “Veleno” e oggi Bibbiano.