30 anni di Pray in Vetrina: ecco le specialità di domenica 15 settembre

Dopo il menù speciale di sabato con una proposta vegetariana e due di pesce i ruoli si invertono: domenica 15 settembre commensali pronti per lo speciale.

Pray in vetrina non si fa mancare niente. “Cerchiamo di accontentare tutti i gusti – spiega il giovane presidente della pro loco Michael Jungton - , per farlo abbiamo lavorato insieme e pensato delle ricette che piacessero un po’ a tutti e secondo me i piatti di quest’anno sono vincenti”.

Lo speciale di domenica 15 settembre:

Zuppa di cereali con olio al rosmarino e pane di segale tostato

Ravioli di patate, pecorino e menta con pomodorini e basilico

Merluzzo alla vicentina con polenta

Per chiudere in bellezza sempre disponibili i curati dolci della cucina ovvero Bunet, Torta cremino, Crostatina meringata al limone, Coppa con crema al mascarpone e mirtilli padellati, Macedonia, anche con gelato, Gelato artigianale.

Invece i più golosi e buongustai potranno scegliere un menù degustazione delle specialità, per provarla a un prezzo scontato:

Zuppa + secondo + dolce a scelta 18 euro invece di 21

Agnolotto + secondo + dolce a scelta 18 euro invece di 22

Come dimenticare poi la cantina della festa. Per il giusto abbinamento tra vino w piatto un esperto sarà a disposizione.