Il brand americano Rothy's sceglie la Lana Merino di Tollegno 1900

Rothy’s, il famoso brand americano di calzature con sede a San Francisco fondato sul principio dell’innovazione dei materiali, presenta una nuova ed elegante collezione Merino all'interno della quale si inserisce l’esclusiva capsule collection firmata dalla designer milanese Marta Ferri.

La lana merino utilizzata da Rothy’s proviene dall’azienda tessile biellese Tollegno 1900, famosa per la qualità della lana estremamente fine e sottile e per la sostenibilità dei processi produttivi e di allevamento. Attingendo dal vasto patrimonio degli archivi storici di Tollegno 1900, Rothy’s miscela la lana più raffinata con il 25% di PET riciclato, ottenendo una fibra calda e morbida per una calzatura che è allo stesso tempo moderna, di qualità e ad alta performance.

Dall’incontro tra latradizione espressa da Tollegno 1900, la tecnologia innovativa messa a punto da Rothy’s, e il talento stilistico di Marta nasce questa originale e unica capsule collection.