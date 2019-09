Camera di Commercio, al via la terza edizione del premio “Storie di alternanza”

Riparte il Premio Storie di Alternanza, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di percorsi formativi ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado.

Il Premio, giunto alla terza edizione, intende contribuire ad accrescere la qualità e l'efficacia dei percorsi per le competenza trasversali e per l’orientamento, attivare una proficua collaborazione tra le scuole, le imprese e gli enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso la realizzazione di video-racconti che descrivano le attività svolte e le competenze maturate nel progetto di alternanza, grazie anche al supporto dei tutor scolastici e aziendali, sempre più protagonisti delle esperienze degli studenti.

Le precedenti edizioni hanno riscosso un grande interesse: a livello nazionale sono stati oltre 18.000 gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa e oltre 1.600 i video presentati.

Anche per la nuova edizione sono confermate le due categorie di concorso (licei e istituti tecnici e professionali) e due sessioni, con candidature possibili, rispettivamente, dal 9 settembre al 21 ottobre 2019 (sessione 2° semestre 2019) e dal 3 febbraio al 20 aprile 2020 (sessione 1° semestre 2020), per premiare i progetti di alternanza realizzati a partire dall’anno scolastico 2018/2019.

Per partecipare al Premio è necessario inviare le candidature online tramite la piattaforma web www.storiedialternanza.it e procedere all'inserimento dei progetti e della documentazione richiesta (domanda, link video, sintesi progetto, liberatorie ed eventuale candidatura del tutor esterno).

I progetti inseriti verranno esaminati a livello locale dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli e i vincitori potranno accedere alla selezione nazionale, gestita da Unioncamere, che per ciascuna delle due sessioni temporali ha previsto un montepremi di 10mila euro.

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, per ognuna delle due sessioni, mette a disposizione premi per un ammontare complessivo di 3mila euro (1.500 euro per le scuole della provincia di Biella e altrettanti per gli istituti della provincia di Vercelli) che potranno essere differenziati tra i vincitori, secondo la classificazione nelle graduatorie.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici camerali ai numeri 015.3599371-354 - 0161.598242-303 o consultare il sito camerale www.bv.camcom.gov.it sezione “Giovani e lavoro -Alternanza Scuola Lavoro - Premio storie di alternanza”.