“Nel silenzio delle nostre parole”, Simona Sparaco presenta il suo nuovo libro

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in occasione della mostra “Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto”, promuove un calendario di incontri e iniziative di approfondimento sui temi proposti dall’esposizione che prevede interventi di personalità del mondo della cultura e dell'impresa, ma anche laboratori didattici per le scuole e una rassegna cinematografica in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Il secondo appuntamento serale di tre eventi accomunati dalla presenza di importanti personalità legate alla letteratura e alla cultura a ingresso gratuito presso Palazzo Gromo Losa a Biella, una delle tre sedi espositive dove è possibile visitare la mostra, si terrà giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21.00 con la presentazione del nuovo libro di Simona Sparaco, Nel silenzio delle nostre parole (DeA Planeta, 2019).

Il romanzo, che si ispira al terribile incendio della Grenfell Tower di Londra, tratta della relazione tra genitori e figli posti di fronte alla tragedia di un palazzo in fiamme entro il quale i protagonisti sono imprigionati. Simona Sparaco, già finalista per il Premio Strega 2013 con Nessuno sa di noi, entrerà in dialogo con la giornalista Roberta Invernizzi.

"Nel silenzio delle nostre parole è una storia plurale e corale sulla distanza tra genitori e figli, tra generazioni, tra il passato e il futuro, raccontata con una scrittura fluida, sobria e avvolgente, delicata e attenta" commenta Roberta Invernizzi.

Gli incontri si inseriscono nell’ambito dell’ampio calendario culturale che correda la mostra Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto, curata da Alberto Fiz e realizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Fondazione Zegna. Il percorso espositivo coinvolge tre sedi del territorio biellese - Palazzo Gromo Losa e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto a Biella e Casa Zegna a Trivero – e pone in dialogo la produzione artistica di Michelangelo Pistoletto con quella del padre Ettore Pistoletto Olivero, alla riscoperta di un incontro tra generazioni in cui è possibile “lasciare un’eredità ai padri” (Michelangelo Pistoletto).

Il prossimo appuntamento:

Mercoledì 9 ottobre, h 21.00 – Palazzo Gromo Losa, Biella

Occuparsi di una dimora storica: Due generazioni a confronto Associazione Dimore Storiche Italiane

Introduce: Delegazione FAI di Biella

Intervengono: Alessandra Castelbarco Visconti e Sandor Gosztonyi