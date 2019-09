Mancata precedenza, minorenne in motorino ferito leggermente

Sarebbe una mancata precedenza la causa di un incidente avvenuto ieri alle 16 a Valle Mosso in via Bacconengo. Dai rilievi effettuati dai carabinieri della locale stazione un'auto a noleggio con alla guida un uomo di nazionalità neozelandese di 48 anni avrebbe centrato un motorino con in sella un ragazzino di 14 anni. Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per le lievi ferite riportate nello scontro.