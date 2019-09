Incidente sul lavoro: colpito in testa da un ramo, giardiniere ricoverato in prognosi riservata

Un giardiniere è stato ricoverato all'ospedale di Ponderano in prognosi riservata a seguito di un infortunio sul lavoro. L'incidente è successo ieri mattina alle 11 in via Rivetti a Vigliano. L'uomo, un 50enne di Pralungo, stava tagliando un ramo quando per cause in corso di accertamento gli è caduto in testa procurandogli un trauma cranico. Immediatamente soccorso dall'equipe medica del 118 è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Il bollettino medico parla di prognosi riservata. Sull'accaduto stanno indagando carabinieri e Spresal.