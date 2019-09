Escursionista accusa un malore sul sentiero per il Coda, recuperato dal Soccorso Alpino

Ha accusato un malore sul sentiero che porta al Rifugio Coda a Pollone ed è stato recuperato dall'elisoccorso di Borgosesia. L'episodio è accaduto ieri, 13 settembre. A collaborare con il Soccorso Alpino di Borgosesia la sezione della Valle Elvo, che ha informato i tecnici delle condizioni meteo monitorando la situazione è restando pronta ad intervenire in caso non fosse stato possibile il transito dell'elicottero. L'uomo è stato trapostato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.