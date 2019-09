Coltiva nelle serre dell'orto di casa canapa indiana. Denunciato un biellese

Blitz dei carabinieri in un'abitazione di Bioglio, nella giornata di venerdì 13 settembre. I militari si sono recati all'indirizzo di un 32enne biellese, scoprendo una coltivazione illegale canapa indiana. L'operazione dei militari della locale stazione, in collaborazione con il Norm di Cossato, è avvenuta dopo mezzogiorno, nel paesino vicino a Pettinengo. I carabinieri hanno scoperto 11 piantine di canapa indiana (5 in vasi e 6 in terra) molto fluorescenti, dell'altezza media di 1,50 metri, coltivate in due serre vicine a menta, pomodori e altri ortaggi in modo da confondere il profumo. Dopo il sequestro del materiale, compreso un termometro di misurazione della temperatura e umidità, evidenziato nella foto allegata, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà.