Biella: paura nella notte per un'anziana disabile

Avrebbe cercato di svegliare il marito 86enne ma non riuscendosi, la moglie paraplegica e malata di alzheimer, ha suonato il campanello dei vicini di casa, intorno all'1 di questa notte. Inavvertitamente l'81enne disabile ha però chiuso la sua porta di casa. A quel punto sono stati allertati i vigili del fuoco e i carabinieri, arrivati in via Torino a Biella nel giro di pochi minuti. Una volta entrati nell'alloggio hanno constatato che il marito stava dormendo profondamente. Fortunatamente tutto si è risolto solo con un grande spavento.