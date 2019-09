Auto manca la precedenza e investe un ciclista

Sarebbe una mancata precedenza la causa dell'incidente che ha visto coinvolti un ciclista di 51 anni residente a Biella e una 89enne di Valdengo che viaggiava su una Fiat Panda. L'incidente è avvenuto alle 13,30 di eri 13 settembre nel comune tra Biella e Cossato. Dopo l'impatto il ciclista è caduto a terra ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Ponderano in maniera non grave. Ieri i medici non avevano ancora emesso la prognosi. La dinamica è affidata ai carabinieri.