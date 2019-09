Al via il corso base di fotografia con Paolo Canatone

“Fotografia significa scrivere con la luce. In ogni foto c’è quello che osserviamo, anche le cose più banali sono belle da immortalare. Questo perché rimangono ricordi indelebili”. Parola di Paolo Canatone che, dal 18 settembre fino al 6 novembre, darà il via al Corso base di fotografia digitale presso lo studio fotografico STUDIO G40 di GIOBA, in Via Maglioleo, 40 a Chiavazza (BI). Tutti i mercoledì sera, dalle 21 alle 23, si susseguiranno workshop e lezioni teoretiche e pratiche, composizione e tecnica.

Si prevede: un corso di livello introduttivo dedicato alla fotografia; un corso base di fotografia dedicato a chi parte da zero e a chi vuole approfondire e far proprie le nozioni di base della tecnica e del linguaggio fotografico. Il corso è composto da otto incontri serali in aula da due ore ciascuno e tre uscite di riprese in esterni per approfondire le tecniche apprese e svolgere gli esercizi affidati. Le immagini realizzate saranno successivamente visionate e commentate in aula.

Per la partecipazione occorre compilare la scheda d’iscrizione scaricabile con il programma dettagliato dal sito www.paolocanatone.it (sezioni eventi) e inviarla compilata via email a paolo.canatone@gmail.com oppure a mano alla prima serata. Il costo del corso è di 70 euro. Per ulteriori informazioni: 349.4154590 o paolo.canatone@gmail.com

Questo il programma completo delle serate:

1° Lezione Mercoledì 18 settembre 2019, ore 20.45

Presentazione del Corso. Spiegazione in maniera sintetica e il concetto della struttura elementare e comune della macchina fotografica.

Gli elementi principali che la compongono: sensore, otturatore, obiettivo e diaframma. Elementi dell’esposizione alla base della fotografia (tempi, apertura diaframma, iso). Prove pratiche in aula.

2° Lezione Mercoledì 25 settembre, ore 21.00

La regola dei terzi come base di partenza per l’inquadratura consapevole. La messa a fuoco e la profondità di campo.

Prove pratiche in aula.

3° Lezione Mercoledì 2 ottobre, ore 21.00

Composizione, still life e light painting Prove pratiche in aula.

4° Lezione Sabato 5 ottobre (orario da concordare con gli allievi)

Workshop di fotografia paesaggistica.

(Uscita di gruppo per mettere in pratica le nozioni apprese)

5° Lezione Mercoledì 9 ottobre, ore 21.00

Visione e studio delle immagini scattate durante il workshop. Introduzione alla fotografia notturna. (attrezzatura, impostazioni, tempi, iso )

6° Lezione Mercoledì 16 ottobre, ore 20.30

Workshop in esterna di fotografia notturna.( e necessario l’utilizzo di un treppiede)

7° Lezione Mercoledì 23 ottobre, ore 21.00

Visione e studio delle immagini scattate durante il workshop notturno. Introduzione sul ritratto, comunicazione con il soggetto. Inquadrature, tagli, illuminazione. Attrezzature (flash a slitta, da studio, softbox, pannelli riflettenti ecc.) Liberatorie, e privacy.