Piemex e CNA Biella insieme per sostenere imprese e territorio

Piemex e CNA di Biella insieme per dare alle piccole e medie imprese piemontesi nuovi strumenti in grado di affrontare al meglio le sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo. È questo l’obiettivo dell’accordo, siglato di recente, dal Circuito di Credito Commerciale e dall’Associazione che hanno deciso di unire esperienza e competenze a beneficio del tessuto produttivo locale.

L’intesa – volta a creare un’integrazione solida e vantaggiosa tra le rispettive basi di iscritti - costituisce l’approdo naturale del dialogo continuo e proficuo tra i due attori, da sempre attenti all’economia locale e alle sue esigenze di sviluppo, ed è frutto anche dell'intensa collaborazione tra le due strutture, nata nell'ambito di Agenda Digitale Biella, la Public Utility per la trasformazione digitale del territorio biellese. All'interno della linea #BiellaEccelle è nato infatti il progetto per diffondere l'utilizzo della moneta complementare nel territorio, con l'obiettivo di far girare l’economia locale, costruendo un sistema basato sulla fiducia, sull'economia collaborativa e mutualistica, sulla valorizzazione delle risorse umane e del know how imprenditoriale.

Nello specifico, tutte le aziende associate a CNA Biella potranno accedere all’intera gamma di servizi offerti da Piemex (dalla promozione al networking) godendo di condizioni estremamente vantaggiose; l’iscrizione sarà scontata del 50% e consentirà alle imprese associate di poter sviluppare interessanti e importanti azioni sinergiche con quelle del Circuito. Di contro gli iscritti al network Piemex potranno pagare in crediti a CNA Biella, i tanti servizi che offre l’Associazione e le società di servizi ad essa collegate. Un’intesa che presenta moltissimi vantaggi per tutti coloro i quali vi prenderanno parte.

Solo in Piemonte sono più di 400 le PMI che quotidianamente operano nel Circuito di Credito Commerciale. Una rete che si estende anche al di fuori della regione dato che Piemex agisce in sinergia con Sardex, circuito madre che conta su oltre 4 mila aderenti, Liberex (Circuito dell’Emilia-Romagna) e Sardex in Liguria. Piemex è una rete di professionisti e aziende che partecipano a un mercato complementare rispetto a quello tradizionale operante in Piemonte dal 2013. La finalità è mettere in relazione le imprese tra loro fornendo servizi di promozione ad alto valore aggiunto e strumenti di pagamento e di credito complementari a quelli tradizionali. Questo consentirà agli iscritti CNA di sfruttare nuovi e ampi spazi commerciali e relazionali con migliaia di altre realtà imprenditoriali.

CNA Biella da più di 50 anni affianca le imprese locali nel loro percorso di crescita. Forte di una base associativa importante e coesa, che conta oltre 1200 iscritti, l’Associazione è per tutti gli aderenti un solido punto di riferimento capace di alimentare continuamente e in modo proficuo il dialogo fra istituzioni e tessuto produttivo locale. L’accordo rappresenta una straordinaria occasione per gli aderenti Piemex che rafforzeranno in maniera significativa il radicamento nel territorio e potranno godere della vasta e qualificata platea di servizi forniti da CNA Biella.