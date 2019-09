La mobilità sostenibile piace ai biellesi, gamma Hyundai al completo a Gli Orsi FOTOGALLERY

La mobilità sostenibile ai biellesi piace. È quanto ha potuto riscontrare Michele Pavan, titolare di Motor Assauto, concessionaria Hyundai del gruppo Nuova Assauto a Gaglianico che la scorsa settimana ha messo in esposizione la propria gamma di veicoli elettrici o ibridi al centro commerciale Gli Orsi di Biella.

"Abbiamo notato che l'interesse nei confronti della mobilità sostenibile è notevole - spiega Pavan -. Oltre a presentare i modelli, abbiamo fornito al cliente tutte le modalità per effettuare una scelta più consapevole nell'acquisto di un'auto. Tanta è anche la curiosità verso tutto ciò che è elettrificato o ibrido, ma in breve tempo si sta già traducendo in reale interesse".

Intanto Motor Assauto ha lanciato un'iniziativa ecologica che prevede la piantumazione di un albero per ogni auto ibrida immatricolata. "Si tratta di un'azione in collaborazione con Biella Rugby" spiega Pavan. "Grazie a questa iniziativa stiamo riqualificando il verde della cittadella dello sport".

"La mobilità sostenibile è il futuro - conclude - e io ho la fortuna di rappresentare un marchio che sta investendo molto su questo. L'obiettivo di Hyundai è di avere una gamma composta per il 70% da auto ecologiche".