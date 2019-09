Passeggiata e merenda sinoira con l'Avis di Cavaglià

Appuntamento con l'Avis di Cavaglià. Domenica 15 settembre alle 15 si terrà la passeggiata aperta a tutti con partenza dal piazzale del supermercato Ins. Da lì vi si dirigerà verso Cagliano passando per il vecchio lavatoio per poi scendere verso Cascina Caccialunga, dove ci sarà il rinfresco. Rientro attraverso Cascina Casone - Centro Ippico. Al termine della passeggiata, merenda sinoira al ristorante Firmino. In caso di maltempo la passeggiata sarà annullata ma la merenda si svolgerà comunque alle 18,30.