Il Vigliano Basket Club riprende l'attività dopo la pausa estiva

Finalmente si riparte! Con l'entusiasmo e la voglia che da sempre contraddistingue il sodalizio del Presidente Costanzo, il Vigliano Basket Club riprende l'attività agonistica delle sue squadre Under fino ad arrivare al minibasket. Ma andiamo con ordine, tante le novità presenti a cominciare dalla nuova formazione Under 17 al cui timone ci sarà coach Luca Antona, tornato in società durante l'estate, avrà il compito di guidare i ragazzi che tanto bene hanno fatto lo scorso in Under 16. Categoria dove ci saranno i giocatori guidati da coach Vincenzo Chiariello, confermatissimo e naturalmente anche una delle anime di questo club, sperando di bissare un'altra annata strepitosa come quella passata dove arrivarono secondi in stagione regolare solo dietro ai cugini di Pallacanestro Biella.

Grossa novità sarà la squadra Under 13 sempre guidata da Vincenzo Chiariello che parteciperà con sicuro entusiasmo al campionato regionale desiderosa di confrontarsi in un campionato che sarà difficile ma sicuramente stimolante. Per ultimo, ma non certo per importanza, parliamo dei corsi di minibasket il cui inizio è programmato per martedì 17/09 presso la palestra dei Salesiani a Vigliano Biellese ed è la location la grossa novità di quest'anno. Le annate di riferimento per quanto concerne i corsi di minibasket sono dal 2009 al 2014 e per qualsiasi informazioni è possibile telefonare a Vincenzo Chiariello (3474165453) o a Marika Barbugian (3400727991) oppure presentarsi alla palestra dei Salesiani nei giorni di martedì o giovedì alle 16,30.