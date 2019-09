Gli auguri di Delmastro e Chiorino al tenente colonnello Mauro Fogliani

Il deputato biellese di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e l'assessore regionale di FdI, Elena Chiorino, inviano un messaggio di saluto al tenente colonnello Mauro Fogliani, nuovo Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Biella.

"A nome nostro e di tutti gli eletti, dirigenti, iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia Biella diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro al tenente colonnello Mauro Fogliani per il nuovo, delicato e importantissimo incarico di comandante provinciale dei Carabinieri di Biella. Crediamo che il curriculum del tenente colonnello Fogliani, arricchito da importanti e delicate esperienze in Italia e all’estero, rappresenti una assoluta garanzia, e siamo davvero felici che entri a far parte della nostra comunità. Ricordiamo che Fratelli d’Italia è da sempre a fianco delle forze dell’ordine, senza se e senza ma.

Uomini e donne che che ogni giorno, grazie a un puntuale, efficace e capillare controllo del territorio, garantiscono la sicurezza di tutti i cittadini, anche mettendo a rischio la propria incolumità. Saremo quindi al fianco del nuovo Comandante provinciale garantendogli, per quanto è nelle nostre possibilità, tutto il supporto possibile. Al contempo, esprimiamo profonda stima e gratitudine al colonnello Igor Infante, chiamato ad altro prestigioso incarico, per aver garantito in questi anni, con impegno e dedizione, la sicurezza del territorio, dimostrando sempre un grande spirito di servizio e ponendo massima attenzione ai problemi della nostra realtà".