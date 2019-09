Assistenza alunni disabili, trasferiti i fondi dalla Provincia agli Istituti

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’Amministrazione provinciale ha trasferito agli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo grado che ne hanno fatto richiesta, i fondi assegnati dalla Regione Piemonte e dallo Stato, per garantire agli studenti disabili residenti nella provincia gli interventi di assistenza specialistica finalizzati a favorire l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili, nonché di assicurare ove occorre un servizio di trasporto domiciliare.

In particolare sono stati stanziati oltre 368mila euro per il finanziamento di 61 progetti individualizzati per gli interventi di assistenza specialistica finalizzati a favorire l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili ossia gli interventi svolti dagli educatori professionali e/o dagli operatori socio sanitari (o.s.s.) presentati dagli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo grado; più di 56mila a favore dell’I.I.S. “Q. Sella” in qualità di scuola Polo per la gestione del Progetto di Bilinguismo LIS – Lingua Italiana dei Segni – rivolto agli studenti audiolesi;

Il servizio di trasporto domiciliare è stato affidato nuovamente alla Cooperativa Sociale Anteo per un costo totale di quasi 94.500 euro.