Virtus Biella premiata a Torino per il salto di categoria in B1

Una domenica speciale per la Virtus Biella che è stata premiata in occasione dell'estrazione dei campionati regionali di serie C e D. A Torino nella sala congressi Atc in corso Dante, domenica mattina il club di Chiavazza, rappresentato dal vice presidente Adriano Regis e dal direttore sportivo Franco Vecco Garda, ha ricevuto il premio, consegnato dal presidente della Fipav Piemonte Ezio Farro, per la promozione in serie B1 ottenuto nella stagione 2018/2019. Durante l'evento un altro premio è stato consegnato a Franco Vecco Garda in qualità di Team Manager della selezione regionale femminile, quinta classificata in Italia. Oltre al nostro ds sono stati premiati tutto lo staff tecnico e le giocatrici.

Proseguono intanto gli allenamenti della squadra. Dopo tre settimane intense, sabato prossimo 14 settembre alle 15,30, le ragazze avranno la possibilità di scendere sul parquet di gioco di Volpiano per un allenamento congiunto con la Valentino Volpianese, squadra che milita in serie C. La squadra ritorna in palestra per una nuova seduta di allenamenti prima di recarsi a Vigevano, sabato 21 settembre, dove nel pomeriggio giocherà contro la locale formazione di B1, Florens Vigevano dove gioca la nostra ex Stefania Mo.