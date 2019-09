Tor Des Geants, ultima notte per i Giganti. La pollonese Chiara Biondi finisher e prima donna biellese

Siamo in dirittura d'arrivo. Il Tor trascorre la sua ultima notte, i partecipanti attingono le ultime forze rimaste. Ma il Tor non è solo Bosatelli, vincitore assoluto, non Paolo Pignacchino grandissmo nono tempo e iul primo biellese di sempre, il Tor è anche tutti coloro che si vanteranno di essere FINISHER. E allora prima della classifica aggiornata alle 19 di venerdì 13 settembre vi proponiamo questa riflessione di un supporter come Marco Leonardi, uno dei tanti biellesi presenti nelle vallate valdostane in questa incredibile settimana del decennale.

"Tor Des Geants... La notte e la pancia:... lo dico, lo ridico e continuerò a ripeterlo all'infinito... il TOR DES GEANTS non si conclude con l'arrivo del primo assoluto. Il TOR continua, il TOR vive, il TOR non smette di raccontare storie meravigliose legate alle perle di sudore, abbracciate alla forza ed alla determinazione dei folli... ed infine poi raccontate con la forma di limpide allucinazioni. Il TOR è "tutti gli altri", tutti coloro che con passo forse più lento sognano rendendo ancora più grande la magia intorno al Bianco. Perché il mito, il rispetto ed il miraggio di e per questa meravigliosa montagna si alimentano della passione dei "normali" che consumano sangue e suole con la stessa determinazione di coloro che non hanno altra scelta che seguire l'amore. Il TOR continua, il TOR vive, il TOR non smette di raccontare storie meravigliose... che legate alle perle di sudore brillano ed emozionano di più delle stelle sotto cui si vivono. Il TOR è il "gruppo", il TOR è la pancia... il TOR è il cuore... ed il cuore non smette di pulsare finché c'è caldo sangue che scorre. Molti si allontaneranno... ma noi no, Giganti, noi siamo qui e vi auguriamo, ancora, buonanotte... buona notte".

Ecco i biellesi al Tor Des Geants alle 19 di venerdì 13 settembre.

Grandissima prestazione di Chiara Biondi del Gsa Pollone che è finisher in 153esima posizione e 5^ tra i biellesi. Non solo: unica donna della provincia a percorrere i 331 km. Due i ritirati. Intanto cresce l'attesa per sabato 14 settembre alle 10: al via il Tor 30 - Passage au Malatrà dove sono iscritti 52 biellesi.

Paolo Pignacchino 9° FINISHER, Nicola Rocchi 79esimo Finisher, Alessandro Scaglia 81esimo Finisher, Rodolfo (Gianni) De Colle 107esimo Finisher, Chiara Biondi 153esima Finisher, Andrea Busca 163eesimo Finisher, Roberto Torelli 177esimo Finisher, Corrado Mercandino 196esimo Finisher, Alberto Ferrero 259esimo, Silvio Ogliaro 277esimo, Maurizio Ferraris 283esimo, Samuel Faella 488esimo, Luca Pizzamiglio 489esimo, Luca Nicolina 555esimo, Enrico Correale 556esimo, Giovanni Mozzone 581esimo, Rosalba Brera Molinaro 587esima. Ritirati: Alberto Busca alle 13,12 di oggi 13 settembre a Oyace, Rosanna Brera Molinaro alle 22,28 di giovedì sera a Valtournenche. Dal sito degli organizzatori Mauro Cagliano risulta fermo alla base vita di Gressoney in 584esima posizione dalle 23,23 di giovedì sera.