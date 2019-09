Tor Des Geants, due pollonesi sono i migliori del territorio

Due pollonesi sono i migliori biellesi in questo decennale del Tor Des Geants. Dopo la fantastica cavalcata di Paolo Pignacchino, nono finisher, tra l'1,27 e l'1,37 di questa notte due biellesi sono completano il podio virtuale della provincia al Tor Des Geants 2019. Nicola Rocchi del Gsa Pollone taglia il traguardo di Courmayeur in 78esima posizione. Fantastico rush finale del pollonese che supera diversi avversari proprio nelle ultime ore. Ieri alle 19 era sei posizioni dietro. Grande anche Alessandro Scaglia è finisher che conclude in 81esima posizione. Maiuscola prestazione per l'atleta del Trailrunningvalsessera. 6 biellesi al traguardo del Tor 130: 4 di loro nei primi 100. Grandi!

Ecco i biellesi alle 9 di venerdì 13 settembre.

Paolo Pignacchino 9° FINISHER, Nicola Rocchi 79esimo Finisher, Alessandro Scaglia 81esimo Finisher, Rodolfo (Gianni) De Colle 107esimo Finisher, Andrea Busca 142esimo, Roberto Torelli 156esimo, Chiara Biondi 161esima, Corrado Mercandino 189esimo, Alberto Ferrero 237esimo, Silvio Ogliaro 317esimo, Maurizio Ferraris 283esimo, Luca Nicolina 424, Samuel Faella 474esimo, Luca Pizzamiglio 475esimo, Enrico Correale 485esimo, Alberto Busca 560esimo, Giovanni Mozzone 562esimo, Rosalba Brera Molinaro 587esima. Mauro Cagliano risulta fermo alla base vita di Gressoney in 585esima posizione dalle 23,23 di ieri sera.

Ecco i biellesi al Tor 130 - Gianfranco Saitta 25esimo Finisher, Alberto Costa 69esimo Finisher, Santino Milici 80esimo Finisher, Riccardo Eulogio 86esimo Finisher, Ivan Valcauda 113esimo Finisher, Andrea Rossetti 137esimo Finisher, Matteo Bergantin ritirato.