Si accendono i motori di Rally & Co: sfida all'Isola d'Elba FOTO

Appuntamento di prestigio per gli equipaggi della Rally & Co che parteciperanno nel weekend del 19/20/21 settembre al Rally Elba Storico valido per il campionato europeo in aggiunta alla validità italiana.

Grandi assenti ai nastri di partenza sull'isola di Napoleone per improrogabili impegni di lavoro Bertinotti/Rondi attuali leader di campionato nel 2° raggruppamento: a difendere i colori della scuderia di Valdilana ci saranno i leader del 3° raggruppamento Rimoldi/Consiglio su Porsche 911, seguiti da Vicario-Frasson su Ford Escort RS 2000 attuali terzi nel raggruppamento 2.

Dell'Acqua/Galli su Porsche 911 come Salin/Protta saranno protagonisti nel primo raggruppamento mentre al rientro dopo un paio di gare saranno della partita Delle Coste / Regis Milano su Fiat Ritmo mentre PG Porta su Ford Escort sarà affiancato in questa occasione da Aldo Gentile navigatore di grandissima esperienza. La partenza sarà da Capoliveri con due PS notturne giovedì 19 mentre le restanti 8 prove saranno suddivise venerdì e sabato con il raggiungimento complessivo di ben 137 km cronometrati.