Piantino e Giardino si aggiudicano il Trofeo Jean Marc Mosca. Gaglianico '74 il premio di società

Massimiliano Barbero Piantino (Atletica Saluzzo) concede il bis. E' lui a vincere il 10° Trofeo Jean Marc Mosca organizzato dal Gsa Pollone svoltosi ieri sera 12 settembre. La prima donna al traguardo invece è Lara Giardino (Biella Running). Al via un centinaio di runner che affrontano 5 chilometri del percorso per le vie del paese senza un tempo ufficiale finale vista la gara non competitiva. Premio di squadra al Gaglianico '74, ritirato dal suo presidente Alberto Cappio. Durante le premiazioni il numero uno dell'associazione, Francesco Scoleri sottolinea con enfasi la maiuscola prestazione del pollonese Paolo Pignacchino recente nono classificato al Tor Des Geants. Applausi a scena aperta.