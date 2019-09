Il trail non ha più segreti grazie a Mombarun e New Balance FOTOGALLERY

Una serata alla scoperta del trail e dei suoi segreti grazie a Mombarun e New Balance. Lo scorso venerdì, una ventina di runner hanno provato i vari modelli proposti dal negozio di via Sebastiano Ferrero a Biella.

A organizzare l'incontro Andrea Nicolo, giovane sportivo e runner, titolare del negozio di calzature e abbigliamento tecnico di Biella Mombarun. Al suo fianco l'esperto tecnico di New Balance, Daniele Ravasio, che ha introdotto le caratteristiche generali delle calzature da trail per poi passare allo specifico presentando alcuni modelli di New Balance.

Dopo la teoria, la pratica: un allenamento collettivo tra Piazzo e Bellone per tutti i presenti e, al rientro, un aperitivo a base di birra, spritz e integratori XS sports nutrition ha sancito la chiusura dell'evento. Un'occasione per salutare e caricare i ragazzi biellesi che, come Andrea, si cimenteranno nel Tor30 di sabato 14 settembre.

Prossimo appuntamento venerdì 20 settembre, sempre da Mombarun, per la prova gratuita di scarpe da strada. Nell'occasione, sarà possibile anche testare i modelli proposti lo scorso venerdì.