Cinzia Canna si aggiudica le Fab Four, le più prestigiose gare a tappe in salita del Nord Italia VIDEO

E sono quattro. Al termine dell’ultima tappa dell’Alpi Challenge di domenica a Casale Monferrato per la forte ciclista quaronese è arrivata l’ufficialità del risultato che la vede vittoriosa per il quarto anno consecutivo nella classica competizione di mediofondo, l’ultimo in ordine di tempo dei circuiti che l’hanno vista protagonista in questo 2019 da incorniciare. In mezzo a tanti cicloamatori uomini è lei la donna-immagine del ciclismo amatoriale che, sempre accompagnata dal consorte (ciclista a sua volta), ha percorso centinaia e centinaia di chilometri in auto per essere sempre alla partenza delle gare che contavano.

Il tutto nonostante tenga famiglia, sacrificando agli allenamenti il poco tempo libero ritagliato da pargoli e lavoro. Aveva cominciato presto a vincere, ad inizio stagione, a Pont Canavese nella cicloscalata valida come prima prova del Campionato Regionale della Montagna e dell’Alpi Quota 1000. Da quel giorno in poi tante vittorie (ne registriamo otto) cui si aggiungono una sfilza innumerevoli di podi. Non è stata una cavalcata semplice, ma quando il gioco si faceva duro lei è sempre stata presente. Campionato Regionale della Montagna e Alpi Quota 1000 vinti con largo anticipo restano in ogni caso il corollario delle grandi vittorie di Scopello e Piode che le hanno permesso di vestire la maglia di Campionessa Italiana di Combinata in salita proprio sulle strade di casa.

Nell’ultima prova del Regionale, sabato a Novalesa l’ennesimo successo stagionale nella cicloscalata di 6 chilometri a raggiungere Moncenisio, senza risparmiarsi, recuperando le poche energie di fine stagione rimaste. E doppia soddisfazione per il Team grazie a Mauro Soldà secondo nei Veterani 1 che, con questo piazzamento alle spalle dell’abituale rivale Luca Tacca (Agogna Bike) termina il Campionato Regionale in seconda posizione proprio dietro al vincitore odierno.