Biella: Skaters e pattinatori si preparano all’Extreme Sport Festival 2019

La prima collaborazione in cui skaters e pattinatori aggressive si uniscono in un unico evento: "Extreme Sport Festival", una manifestazione ricca di acrobazie e sport estremi che andrà in scena nei weekend del 14 e 15 e del 21 e 22 settembre allo Skatepark Area di Piazza Falcone a Biella. La rassegna fa parte degli eventi di "Estate nel cuore di Biella", patrocinata dal Comune di Biella.

Durante l'evento si esibiranno atleti professionisti e non, provenienti dall'Italia e da tutto il mondo, dal Messico alla Francia, dall'Inghilterra alla Spagna. Le categorie presenti saranno Junior (under 14), Girls (donne), Amatori e Professionisti, sia per il pattinaggio (14 e 15 settembre, Biella Inline Skate Contest 2019) che per lo skateboarding (21 e 22 settembre, Bihella And Destroy Skateboard Contest 2019).

I partecipanti dovranno affrontare un percorso ad ostacoli composto da rampe, salti e acrobazie spettacolari all'interno di un circuito realizzato ad hoc per l'evento.





Le giornate saranno così suddivise:

BIELLA INLINE SKATE CONTEST 2019

Sabato 14 settembre

10:00 Apertura evento ed iscrizioni

11:00 - 16:30 Qualifiche categorie

Free Skate

21:00 Musica Live



Domenica 15 settembre

10:00 Free Skate

11:00 Finali Junior

Free Skate

15:30 Finali Girls

16:00 Finali Amateur

17:00 Finali Pro

18:00 Premiazioni

BIHELLA AND DESTROY SKATEBOARD CONTEST 2019

Sabato 21 settembre

10:00 Apertura evento ed iscrizioni

11:00 - 16:30 Qualifiche categorie

Free Skate

21:00 Musica Live



Domenica 22 settembre

10:00 Free Skate

15:30 Finali Girls

16:00 Finali non sponsorizzati

17:00 Finali sponsorizzati

18:00 Premiazioni



Uno spettacolo particolare ed emozionante sia per chi vorrà partecipare in prima persona che per chi avrà voglia di fare da semplice spettatore, per vivere un'esperienza unica sugli spalti.

Ad affiancare gli sportivi ci saranno band locali (Gassman, Electric Ballroom, The Bowman, Crushed Curcuma, Note Lunatiche e La Febbre), street food (Panzerotti on the Road, Walhalla Cocktail Bar, Gelatissimo, Le crepes di Federico) e servizio bar (Il ristoro dell'Orso).

Per l’occasione Panzerotti on the Road, oltre al classico panzerotto, preparerà hamburger e grigliate, mentre Walhalla Cocktail Bar proporrà il “Carlsberg Party” ricco di gadget, magliette e nuove birre alla spina.

"Vorremmo esprimere un grande ringraziamento a tutti i nostri sponsor - dichiarano gli organizzatori Ettore Silvestri e Riccardo Lecis -, al Comune di Biella e a tutti i ragazzi e amici che hanno collaborato con noi e hanno contribuito alla realizzazione del Festival".







Evento Facebook del 14 – 15 settembre:

www.facebook.com/events/429478394479180/



Evento Facebook del 21 – 22 settembre:

www.facebook.com/events/2399290210140816/

Per info:

biellaskateparkevents@gmail.com

rickys_83l@hotmail.it