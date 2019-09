“Riesling o no Riesling... Questo è il dilemma!”, la nuova degustazione targata FISAR Biella

FISAR torna con una nuova serata di degustazione, questa volta accompagnati da Filippo Lanzone di Enopatia, per far viaggiare i partecipanti tra le terre che producono il Riesling. Infatti, verrà assaggiato questo vitigno per scoprire come viene elaborato e curato nelle varie zone di coltivazione. Si partirà dalla Mosella, passando dal Rheingau al Friuli, scoprendo poi l'Alsazia e, per finire, il Saarburg.





L'evento avrà luogo giovedì 26 settembre, alle ore 20, presso l'Enoteca del Centro in via Gramsci, 11 a Biella.

La degustazione avrà inizio alle ore 20,30; ai vini verranno abbinati salumi, formaggi ed un risotto con salciccia e maccagno.