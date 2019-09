Il cinema ha più gusto con Cioccolato TAF

Sei un amante del cioccolato e adori andare al cinema? Sei un cinefilo DOC, un vero cinema-dipendente? O semplicemente vuoi assistere alla proiezione di un film tanto atteso in ottima compagnia? Da oggi e per tutto il mese (fino al 28 settembre), Cioccolato TAF rende ancora più golose le tue serate al cinema.

Tutti i sabati, presentando il biglietto di ingresso dei cinema Mazzini, Odeon e Impero, Cioccolato TAF ti offre uno sconto del 50% per le tue consumazioni al tavolo. Dopo esserti divertito, commosso, emozionato di fronte ai capolavori dei migliori registi, sarà un vero colpo di scena assaporare le nostre specialità: cioccolate artigianali in tazza firmate TAF, i migliori infusi e tè da tutto il mondo, affascinanti praline, deliziose torte e i più rinomati vini e liquori. Andare al cinema non è mai stato così gustoso!

Ti aspettiamo da Cioccolato TAF, la cioccolateria nel cuore di Biella (via Garibaldi 5 - nei pressi del Cinema Mazzini).