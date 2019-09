Sfida europea di calcio a 7 a Gaglianico

Lo CSEN Biella travalica i confini nazionali e si appresta a disputare una sfida europea su suolo biellese. Venerdì prossimo, 20 settembre, dalle 19.30 alle 21, si giocherà l’amichevole di calcio a 7 amatoriale tra Italia (formata da una selezione dello CSEN provinciale) e Francia (Associazione Sportiva di Orcier). L’arena di gioco sarà lo Sportec Center di Gaglianico, con ingresso al campo gratuito. Per tutti gli appassionati e i curiosi vi è la possibilità di fermarsi al centro sportivo per il terzo tempo insieme ai ragazzi francesi per una cena a buffet completo (costo di 18 euro).

Ma chi sono i nostri avversari e da dove provengono? Situato in Alta Savoia, a una quarantina di chilometri a est di Ginevra e a 7 da Thonon-les-Bains, il comune di Orcier si stende su una zona rurale di 9 km quadri circa. Posto a 643 metri sopra il livello del mare, il paesino di Orcier fa parte di una comunità di comuni : “Les Collines du Léman”. Conta, secondo l’ultimo censimento, circa 906 abitanti. La squadra locale calcistica, invece, è stata fondata nel 1978 da un gruppo di amici che voleva offrire al comune un piccolo impianto sportivo che i membri stessi hanno realizzato. All’inizio, l’Associazione raggruppava 2 club : pallamano e calcio. Oggi è attivo solo il club di calcio. La squadra di calcio è stata promossa in Regionale 3 prima di retrocedere in Regionale 5, livello in cui sta giocando quest’anno. Damien Meynet, l’attuale presidente dell’Orcier, è assistito dal tesoriere Adrien Boccard e dal segretario Anthony Detraz. Il club conta una ventina di membri, il cui obiettivo principale è di divertirsi sul campo sportivo e, soprattutto, fuori dal rettangolo di gioco.

“A tutto lo CSEN Biella ed in particolare al suo responsabile del settore calcio Bruno Barone – spiegano i dirigenti - va il nostro più sentito ringraziamento e saluto per l’ospitalità e la disponibilità dimostrata in nome della fraternità nel ritrovarsi fra squadre del settore amatoriale di nazioni diverse nel nome dello sport”. Infine, il nostro inviato a Orcier è riuscito ieri sera, all’uscita degli spogliatoi, a intervistare il mister della squadra locale. Ecco le sue parole : “Siamo molto felici di andare a giocare in Italia. Faremo del nostro meglio per onorare questo invito. I ragazzi sono tornati ad allenarsi ad agosto, e mi fido di loro per dare il meglio per questa partita di gala. Spero che saremo all’altezza dell’evento, anche se il calcio a 7 è abbastanza sconosciuto per noi. In ogni modo, siamo molto motivati da questo match“.