Dal Nord Ovest - Incidente sull'A4, un uomo ferito

Alle 15,30 di oggi, 13 settembre, alcune squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vercelli (la squadra permanente di Livorno Ferraris e i volontari di Santhià) sono intervenute sull'A4 all'altezza di Borgo d'Ale in direzione Torino per un incidente stradale. Coinvolti un mezzo pesante ed un Renault Master cassonato. Il loro intervento è servito a mettere in sicurezza i veicoli e la strada. Intervenuti anche il personale sanitario del 118, la Polizia stradale e il personale autostrade. Uno solo dei coinvolti ha riportato ferite.