Dal Nord Ovest - Calcinacci pericolanti dal cavalcavia, intervengono i Vigili del fuoco

Intorno alle 19,30 di ieri, 12 settembre, una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli è intervenuta in via De Rossi per una caduta di alcuni calcinacci dal cavalcavia, che risulta puntellato in più zone. La squadra, verificata la stabilità, ha provveduto a rimuovere delle porzioni di cemento pericolanti. Sul posto anche la polizia locale.