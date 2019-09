Tragedia di Sagliano: "Morti vere e molestie finte?", Mongrando ospita Selvaggia Lucarelli

L’associazione culturale NuovaMente organizza per lunedì 16 settembre alle 20,30 la conferenza “Morti vere e molestie finte?“ riguardante la tragedia di Sagliano Micca del giugno ’96, dove quattro persone si suicidarono in seguito alla denuncia per accuse di abusi sessuali da parte di due bambini". La serata si svolgerà nel Salone del Polivalente del Comune di Mongrando –Via Enrico Giovanni 3 - con ingresso libero.

Saranno presenti la parlamentare dei 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia e Antimafia alla Camera dei deputata Stefania Ascari, l’avvocato Patrizia Micai di Bondeno che da vent’anni lavora alla vicenda dei pedofili della Bassa Modenese, la psicologa Alessandra Lancellotti, che all'epoca seguì la famiglia Ferraro come consulente di parte, la giornalista de “Il Fatto Quotidiano” e scrittrice, che ha riaperto questa storia, diventata il caso ZERO, Selvaggia Lucarelli, colui che per primo denunciò questa tragedia documentandosi e poi scrivendo il libro “ La botola sotto il letto ”, lo scrittore Diego Siragusa, infine l’autore televisivo e giornalista ex -inviato delle Iene, che dal 2014 ha iniziato a raccogliere testimonianze su questi affidi “illeciti“e che ha scritto il libro “Veleno-Una storia vera”, Pablo Trincia.

Saranno presenti in sala anche il presidente dell’Associazione “papà separati” Ernesto Emanuele, l’assessore della Regione Piemonte alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa, sociale e pari opportunità Chiara Caucino, Associazione NuovaMente - Per informazioni 347 0537574.