Sempre più ingegnosi i truffatori. Un'altra tecnica dello specchietto raggira un biellese

Si tratta di una vera e propria banda organizzata che mette in pratica la "nuova" tecnica per la truffa dello specchietto al fine di indurre in errore un altro automobilista e prendere denaro facile. A conclusione delle indagini i carabinieri di Salussola hanno denunciato per truffa un 49enne residente a Milano. Nella giornata del 10 agosto a Borgo D'Ale, un biellese di 58 anni di Zubiena mentre era alla guida della sua auto, durante un sorpasso o un incrocio a velocità moderata, veniva "urtato" da un altro mezzo condotto dal milanese. Quest'ultimo lamentava di essere stato toccato, di avere lo specchietto laterale distrutto e quindi fargli credere di essere in torto. I due si sono poi accordati con il pagamento in contanti di 160 euro. Non convinto, il biellese ha poi denunciato il fatto ai carabinieri che a conclusione dell'indagine hanno constatato che si era trattato di una vera e propria truffa. In realtà all'automobilista di Zubiena era stata lanciata un biglia per simulare il colpo ma di fatto non c'era stato nessun contatto tra le auto. L'auto viene preparata a doc anzitempo per risultare alla vista della vittima graffiata trucchi femminili e con lo specchietto posizionato in maniera "posticcia" tanto che appena toccato cade a terra.

Le raccomandazioni dei carabinieri. In caso succedano fatti del genere non bisogna mai pagare somme in denaro ma allertare il centro operativo delle forze dell'ordine al numero 112. L'obiettivo dei truffatori è quello di incassare somme nel momento stesso del fantomatico incidente inducendo all'errore la vittima che pur di evitare l'aumento dell'assicurazione, paga immediatamente.