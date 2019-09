Biella Chiavazza, incidente tra due auto e un furgone sul ponte della tangenziale FOTO

Traffico in tilt e tre mezzi coinvolti nell'incidente accaduto poco fa, nel pomeriggio di oggi 13 settembre. Lo scontro, tra due auto e un furgone, è avvenuto sul ponte della tangenziale a Chiavazza, in direzione Biella. Al momento nessuno dei conducente sarebbe rimasto ferito. Sul posto la Polizia Locale e di Stato, che si sono occupate dei rilievi e del traffico, per ristabilire la regolare viabilità.