Cerrionesi a Carmagnola per la fiera nazionale del peperone

"Settanta anni voglia di far festa". Questo è lo slogan della 70esima edizione della fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, ideato dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Una fiera family e pet friendly, a zero spreco e capace di coniugare la promozione dell'agricoltura e del territorio con la cultura, in tutte le sue declinazioni. Questa giornata di fine fiera è stata vissuta dal gruppo di Cerrione domenica 8 settembre. Una passeggiata di 3 ore tra bancherelle colorate e profumate di prodotti agricoli. Nel pomeriggio una visita guidata alla cascina Italia a Ceresole d'Alba per conoscere Le Terre Rosse e comprendere la storia dell'allevamento della tinca.