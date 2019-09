All'Inner weel club Biella, Pier Francesco Gasparetto presenta il suo ultimo libro

Lunedì 9 settembre l'Inner wheel Club di Biella presieduto da Gigliola Rosso Tringali ha ospitato Pier Francesco Gasparetto. L'illustre ospite biellese è stato Docente di Letteratura Inglese all'Università di Torino, è membro fondatore del Centro Interuniversitario di ricerca sul Viaggio in Italia, ha scritto radiogrammi e sceneggiati per la RAI e inoltre ha pubblicato diversi romanzi. E' anche Presidente della giuria Biella Letteratura e Industria e del Circolo dei Lettori di Biella e collabora con il quotidiano La Stampa.

Durante la serata organizzata ad Oropa, in un noto ristorante, Gasparetto ha presentato il suo ultimo libro " La Regina delle Alpi Oropa: secoli e corone" in cui grazie ad un profondo lavoro di ricerca storica illustra e spiega il significato, nello stile del miglior giornalismo, delle quattro precedenti secolari Incoronazioni della Madonna di Oropa attraverso il racconto di personaggi, realmente esistiti ma non storicamente di primo piano e che ovviamente furono presenti all'evento. Bisogna ricordare che nel 2020, domenica 30 agosto si svolgerà la quinta secolare Incoronazione della Madonna di Oropa che rappresenta un segno dell' affetto dei biellesi e un impegno di cambiamento. Gradita ospite della serata è stata Roberta Barberis Negra Presidente Inner Wheel Vallemosso.