Sei un’impresa? Ecco perché dovresti associarti a CNA Biella

Ad oggi sono oltre 1.200 le imprese biellesi associate a CNA: artigiane e artigiani, commercianti, liberi professionisti, piccole e medie imprese. Oltre ai cittadini e ai pensionati, che rappresentano un altro migliaio di persone che utilizzano i servizi che la nostra Associazione offre, spiegati più avanti nel dettaglio.

Ecco alcuni validi motivi per cui anche tu dovresti entrare a far parte della nostra grande famiglia!

1. Associandoti, entrerai a far parte di una comunità di oltre 3.000 persone: gli imprenditori e i loro dipendenti, i pensionati, il personale di CNA, tutti insieme con le loro famiglie sono una grande comunità Biellese di oltre 3.000 persone che ogni giorno lavorano fianco a fianco per realizzare una grande impresa.

2. Siamo da sempre vicini all’imprenditore e all’imprenditrice: con la nostra sede principale a Biella e le due sedi di Cossato e Trivero-Ponzone, siamo presenti su tutto il territorio della provincia di Biella e grazie alla nostra articolazione di mestiere riusciamo a far fronte alle esigenze specifiche dei diversi settori di attività.

3. Informiamo gli imprenditori: grazie ai servizi di newsletter, il notiziario trimestrale, il sito web, il blog e la pagina Facebook sarai sempre aggiornato su tutte le novità in materia di adempimenti amministrativi, fisco, previdenza, opportunità di sviluppo del settore e formazione, oltre agli eventi (spesso gratuiti) o ai corsi che organizziamo periodicamente.

4. Offriamo vantaggi, agevolazioni, sconti: infatti potrai usufruire di convenzioni speciali per l’acquisto di beni e servizi a prezzi e condizioni molto convenienti, sia a livello nazionale che tramite imprese locali. Puoi trovare l’elenco completo e aggiornato delle nostre convenzioni sul nostro sito web www.biella.cna.it.

5. Sappiamo rispondere a tutte le esigenze delle imprese attraverso i nostri specifici servizi: tenuta della contabilità e assistenza fiscale, sicurezza sul lavoro, ambiente e medicina del lavoro, formazione tecnica e professionale, elaborazione buste paga e gestione di tutti gli adempimenti obbligatori. E ancora, i servizi per la creazione d'impresa: piano d'impresa, scelta della forma giuridica, modifiche, PEC, firma digitale, MEPA. E quelli di consulenza specialistica: direzionale, relazioni industriali, certificazione di qualità, modello 231, internazionalizzazione, marchi e brevetti, trasmissione d'impresa e informazioni commerciali. Infine, digitalizzazione e web marketing tramite la nostra agenzia di comunicazione interna, il DigitalKit.

6. Facilitiamo l’imprenditore nell’accesso al credito tramite: consulenza finanziaria per operazioni di credito e finanziamento, servizi e assistenza per operazioni di credito e finanziamento, contributi provinciali, regionali, nazionali e comunitari, convenzioni con istituti di credito.

7. Associandoti potrai aggiornarti continuamente: ci avvaliamo di docenti e consulenti di comprovata competenza e offriamo un servizio personalizzato e completo per ogni impresa: dall'analisi dei fabbisogni alla realizzazione e valutazione degli interventi formativi.

8. Valorizziamo e facciamo conoscere l’impresa: ogni anno organizziamo iniziative ed eventi di promozione delle nostre imprese associate tramite eventi e manifestazioni che presentano al pubblico i prodotti dell’artigianato alimentare, artistico, moda e benessere.

9. Aiutiamo le imprese a migliorarsi nel tempo, attraverso specifici servizi di sviluppo mirati a sostenere le imprese nel momento in cui vogliono espandersi o tutelare il proprio marchio e i propri prodotti.

10. Offriamo i nostri servizi 24 ore su 24: sul nostro sito web www.biella.cna.it o sulla pagina Facebook si possono trovare informazioni, strumenti e soluzioni per far funzionare al meglio la tua impresa.

11. Potrai entrare a far parte dei nostri gruppi associativi e fare rete, conoscere professionisti del tuo e di altri settori, creare nuove sinergie e collaborazioni. Insomma, potrai uscire dal guscio, perché l’unione fa la forza! Ecco i nostri gruppi: CNA Giovani imprenditori (Under 40), CNA Impresa donna, CNA Pensionati, CNA Installatori Elettrici, CNA Installatori e manutentori termoidraulici, CNA Edili e CNA Gommisti e meccatronici.

12. Infine, nel nostro 50° Anniversario abbiamo fatto un regalo a tutti i nostri associati: Uno di Noi. Si tratta della vetrina digitale totalmente gratuita dedicata a tutte le imprese biellesi associate a CNA Biella. Infatti, associandoti ti regaliamo l’esclusiva opportunità di avere uno spazio dedicato a te e alla tua attività sul nostro sito web: in questo modo sarai più visibile sul web e potrai farti trovare e contattare da nuovi potenziali clienti. Una volta associato, essere Uno di Noi è molto semplice: contatta CNA Biella al numero 015351121 oppure all’email mailbox@biella.cna.it: ti forniremo tutte le informazioni utili; compila accuratamente il documento che ti verrà inviato con i tuoi dati; spediscilo nuovamente all’indirizzo email sopra riportato. E in poco tempo sarai anche tu Uno di Noi. Cogli l’occasione: entra a far parte della famiglia CNA!

Vieni a trovarci

Il nostro personale è presente a Biella, Cossato e Trivero nei seguenti orari:

BIELLA (Via Repubblica 56)

Lunedì/Giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

Venerdì dalle 8.30 alle 13.00

COSSATO (Via del Mercato 43)

Lunedì/Giovedì dalle 8.45 alle 15.00

Venerdì dalle 8.45 alle 13.00

TRIVERO (Via Provinciale 172, Fraz. Ponzone)

Tutti i Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00

Come associarsi

Associarsi è facile e veloce: se sei interessato, non esitare a contattarci al numero 015351121 o all’indirizzo email mailbox@biella.cna.it.

Potremo organizzare un appuntamento presso una delle nostre sedi o nella tua azienda, per conoscerci meglio e capire come possiamo supportarti al meglio nella tua attività!