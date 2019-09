Gita a Genova con il centro incontri anziani di Vigliano

Grazie al contributo del Comune e visti i successi delle scorse gite, il Centro Incontri Anziani di Vigliano organizza una gita al mare prima dell'arrivo dell'inverno. Si parte per Genova, dove ci sarà la possibilità di effettuare un giro turistico con il trenino nei siti storici della città marinara e condividere un ottimo pranzo in compagnia. Alla gita può partecipare chiunque, con un riguardo particolare per i soci e residenti che avranno la quota ridotto grazie al Contributo Comunale.

Per info: Centro Incontri via Lamarmora 39 Vigliano o al 333 7224023 Paola.