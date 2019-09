Egregio direttore,

Vorrei segnalare lo stato di degrado e incuria delle aiuole di competenza Comunale di Piazza XXV Aprile 2 A/B/C/D/E/F/G a Chiavazza. È la via che parte dalla piazza di Chiavazza dove è presente un viale alberato e parco giochi per bambini. Da tanti anni vivo qui e non avevo mai visto le aiuole in queste condizioni.