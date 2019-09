Pettinengo, affidamento del servizio di gestione del micronido

Il Comune intende acquisire il servizio pubblico di micronido mediante appalto. Il servizio dovrà fornire un livello educativo qualitativamente valido, consentendo al bambino di trovare molteplici proposte e attività, con la valorizzazione dell’esperienza ludica e possibilità di crescita. L’obiettivo è quello di promuovere processi positivi di maturazione delle competenze: arricchimento del linguaggio, capacità di negoziazione, interiorizzazione della regola, capacità di autonomia dalla figura adulta.

Durata e valore del contratto. Il servizio si svolge presso l’immobile sito in via Vittorio Emanuele III n. 1 e l’appalto del servizio è previsto dal 30 settembre 2019 al 26 giugno 2020.Il valore unitario del servizio (prezzo - unitario mese per posto) è di euro 445,00 oltre iva. Il valore complessivo presunto del contratto è determinato in euro 20.025,00 oltre iva.

La documentazione di progetto (capitolato d’oneri) è visionabile sul sito della Provincia di Biella www.provincia.biella.it e del Comune di Pettinengo www.comune.pettinengo.bi.it. Gli Operatori Economici interessati alla negoziazione possono prendere contatto con la Provincia di Biella facendo pervenire la loro manifestazione d’interesse, mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, corrispondente all’Ufficio della "Stazione Unica Appaltante e Ufficio affari legali" della Provincia di Biella, entro e non oltre le 12 del giorno 19 settembre.