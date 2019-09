Cossato: Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri incontra il sindaco Moggio FOTO

Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Mauro Fogliani, ha fatto visita al comune, accompagnato dal Maggiore Sergio Siddi, e alla stazione dell'Arma di Cossato nella mattinata di oggi, 13 settembre. "Mi ha fatto piacere aver conosciuto il nuovo colonnello - commenta il sindaco Enrico Moggio - e sono sicuro che, come già in passato, ci sarà un forte spirito di collaborazione tra l'ente comune e l'Arma dei carabinieri. Si tratta di una collaborazione che c'è sempre stata e che non potrà fare altro che rafforzarsi".

Il tenente colonnello ha visitato il comune per poi recarsi nella sede dei carabinieri di Cossato, per conoscere da vicino e prendere visione degli uffici nei quali, a breve, ricominceranno i lavori di ristrutturazione.