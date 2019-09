La loro padrona non può più tenerle, due cagnoline e una gatta cercano casa

Due cagnoline meticce, sorelle, hanno due anni e sono sterilizzate. Purtroppo la loro padrona non potrà più stare con loro per gravi motivi di salute e ora cercano casa. Sarebbe meglio adottare insieme perché separarle sarebbe un'ulteriore dolore. Con loro vive anche una gatta di undici anni, sterilizzata, che cerca come loro una famiglia che la accolga.

Per info contattare Paola al numero 3478837251.